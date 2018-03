Mondial 2026- Blatter voit le Maroc remporter la mise !

Candidat à l’organisation du Mondial 2026 face au trio USA-Mexique-Canada, le Maroc devrait l’emporter si l’on en croit l’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter ! « La FIFA rejette la co-organisation depuis 2002 (comme on l’a vu pour 2010 et 2018). Et maintenant, le Maroc devrait être l’organisateur logique de la compétition en 2026. L’heure est venue aussi pour l’Afrique ! », a lancé le Suisse sur Twitter. Un discours encourageant pour le Royaume, mais il ne faut pas oublier que beaucoup de choses ont changé depuis le départ du controversé dirigeant. Son successeur Gianni Infantino mise beaucoup sur la co-organisation et le mode de scrutin a changé puisque ce n’est plus le comité exécutif de la FIFA qui vote mais chaque Fédération.

Afrik-foot