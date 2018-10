Mondial basket 2018 : Le Sénégal 11ème

Les Lionnes qui ont fait un parcours historique en Espagne, avec la victoire sur la Lettonie et la qualification en barrages, terminent à la 11e place du classement général.

La Coupe du monde de basket 2018 s’est terminée ce dimanche avec le triomphe des Etats-Unis qui ont battu l’Australie en finale. Les deux équipes représentantes du continent africain à la Coupe du monde de basket dame 2018, notamment le Sénégal et le Nigéria, connaissent désormais leurs rangs dans cette compétition abritée par Tenerife en Espagne du 22 au 30 septembre passé. Le Sénégal éliminé par l’Espagne au niveau des barrages qualificatifs aux quarts de final, occupe le 11e rang. Alors que le Nigéria qui est éliminé en quart par les Etats-Unis se situe à la 8e place.

Les USA qui ont remporté le trophée devant l’Australie occupent la première place. Le Pays hôte, l’Espagne, s’est adjugé de la médaille de bronze et se place au troisième rang. L’Argentine et Porto Rico occupent les 15e et 16e places, les deux dernières de la Coupe du monde Dame 2018.

