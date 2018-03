Mondial Basket Organisation de la phase retour à Dakar- L’Etat donne son accord

Dakar va accueillir finalement la phase retour des éliminatoires du Mondial de basket du Groupe D, prévue fin juin prochain. Selon certaines sources proches de l’instance fédérale, le ministère des Sports a finalement donné son accord de principe pour accueillir la famille de la balle orange. «Nous allons effectivement organiser le tournoi retour. L’Etat a donné son aval. Il reste maintenant à prendre les dispositions nécessaires pour que tout se déroule dans les meilleures conditions», a confié notre interlocuteur. Avant de préciser : «L’information était certes dans la presse, mais il n’y avait pas encore l’aval de l’Etat.»

Un souhait d’ailleurs émis, selon certaines indiscrétions, par la Fiba, plus emballée par l’ambiance à Dakar qu’à Abidjan. Car aux dernières nouvelles, la Côte d’Ivoire, 4e au classement avec une seule victoire obtenue face au Sénégal, aurait manifesté son désir d’organiser la phase retour des éliminatoires afin de se relancer dans la compétition. Seulement, le dernier tournoi de la Zone 2 qualificatif à l’Afrobasket 2017, disputé au stadium Marius Ndiaye, malgré quelques impairs, aurait pesé sur la balance. Un pays de basket reconnu sur le plan continental pour sa Téranga légendaire. Des arguments qui ont fait mouche auprès de la Fiba, mais aussi des autorités sénégalaises.

A noter qu’à l’issue de la phase aller qui s’est tenue la semaine dernière à Maputo, le Sénégal a terminé en tête du Groupe D devant le pays hôte, le Mozambique, puis la Centrafrique et la Côte d’Ivoire. Avec deux victoires contre une défaite, les Lions sont presque assurés de se qualifier pour la dernière phase des éliminatoires qui auront lieu en novembre prochain. Seules les trois meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le deuxième tour, à l’issue des éliminatoires. Ensuite, les 12 équipes qualifiées seront divisées en deux groupes (E et F) de 6 équipes chacune. Les deux meilleures équipes des groupes E et F, ainsi que l’équipe classée meilleure troisième, vont obtenir leur ticket pour le Mondial.

Un tournoi qui verra la participation de certains cadres de la Tanière, à l’image du pivot des Wolves de Minnesota, Gorgui Sy Dieng, ou encore de Maurice Ndour, absents lors de la phase aller. Mais également le retour des deux joueurs blessés à Maputo, à savoir Mohammed Faye et Hamady Ndiaye.

wdiallo@lequotidien.sn