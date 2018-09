Mondial Basket: Sénégal vs Chine ce mardi

Les Lionnes croisent la Chine, demain mardi, pour la deuxième place de ce groupe D de la Coupe du monde FIBA 2018. Selon le système de compétition, le premier de chaque poule est directement qualifié pour les quarts de finale. Les équipes classées deuxième et troisième disputeront les quarter-final qualifications…

Les Lionnes ont décroché leur première victoire en coupe du monde ce dimanche, après avoir battu la Lettonie (70-69). Une victoire historique pour les pouliches de Cheikh Sarr. Les « Lionnes » vont croiser la Chine, ce mardi ; pour la deuxième place du groupe D. La première équipe de chaque groupe est directement qualifiée pour les quarts de finale. Les équipes classées aux 2e et 3e rangs de chaque groupe ; disputeront des barrages pour les quarts de finale. Les Lionnes doivent battre la Chine pour espérer une qualification en quart de finale.

Dix Lionnes ont pris part à l’entraînement hier

Alors que Oumou Khayri Sarr et Aminata Fall (forfait) ont été ménagées, dix joueuses de l’équipe nationale féminine de basket se sont entraînées sans problème ce lundi après-midi sur le parquet de Santiago Martin Arena, à la veille de Sénégal/Chine (mardi, 14h00 GMT+1). La séance a démarré à 13h35 et s’est conclue une heure et trente minutes plus tard. Après échauffement et exercices de course, les Lionnes ont dû enchaîner les tirs, sous la houlette de Cheikh Sarr et Parfait Adjivon. Arrières, ailières et meneuses ont tenté des tirs à longue distance, derrière la ligne de 6,75 m. Yacine Diop et Oumou Khayri Thiam ont été les meilleures marqueuses à trois points. Ensuite, le staff a organisé une opposition où le groupe a été mélangé. L’équipe munie de chasubles grises comprenait Maimouna Diarra, Binetou Diémé, Mame Marie Sy, Astou Traoré, Yacine Diop. Celle qui portait les chasubles vertes alignait Aïcha Sidibé, Mame Diodio Diouf, Khadijatou Dieng et Ndèye Fatou Ndiaye. L’entraînement s’est conclu par des lancer-francs devant la raquette.

