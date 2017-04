MONDIAL DE BEACH SOCCER : LES LIONS DOMINENT L’EQUATEUR

Le Sénégal a pris la première place de la poule A de la Coupe du monde de beach soccer, grâce à son succés (9-0) devant l’Equateur, lors de la première journée de la compétition organisée Iles Bahamas (27 avril-7 mai).

La victoire du Sénégal a été acquise grâce à un triplé de Hamidou Barry, les doublés de Mamour Diagne et Papa Ndoye, et les buts de Lansana Diassy et Ibrahima Baldé.