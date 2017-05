MONDIAL DE BEACH SOCCER Le Sénégal se complique la tâche, le Nigeria éliminé

La 3e journée de la phase de groupes du Mondial de Beach Soccer a vu les deux représentants africains s’incliner aux tirs au but lundi. Une défaite rédhibitoire pour le Nigeria, battu par l’Iran (4-4, 1-2 tab) et éliminé. Déjà qualifié, le Sénégal a quant à lui laissé filer la première place du groupe et se coltinera l’Italie en quart.

Suisse 6-6 (3-1 tab) Sénégal

Après ses deux victoires par neuf buts d’écart, le Sénégal a eu moins de facilités face à la Suisse lundi (6-6, 1-3 tab), s’inclinant aux tirs au but dans la « finale » du groupe A du Mondial de Beach Soccer qui opposait deux nations déjà qualifiées. Dominateurs, les Lions ont finalement été rejoints par les Helvètes en fin de seconde période, avant de s’incliner aux tirs au but, Mamour Diagne, auteur d’un doublé, manquant notamment sa tentative. Du coup, le champion d’Afrique termine deuxième de la poule et hérite de l’Italie en quart de finale. Un tirage compliqué puisque les Transalpins ont signé un sans-faute jusqu’à présent. Pour la petite histoire, après avoir inscrit le 100e but de la compétition, les Sénégalais ont à nouveau inscrit le 150e ce soir !

Nigeria 4-4 (1-2 tab) Iran

Contrairement aux éditions 2007 et 2011, le Sénégal et le Nigeria n’iront pas ensemble en quart de finale de la compétition. Si les Lions seront bien au rendez-vous, les Sand Eagles ont été éliminés dans la nuit de lundi à mardi à l’issue de leur dernier match de poule. Contraint de gagner sa finale contre l’Iran, le vice-champion d’Afrique s’est incliné aux tirs au but (4-4, 1-2 tab). Malgré le niveau proche des deux équipes, les Nigérians, menés au score à trois reprises, échouent donc à la 3e place dans cette poule B survolée par l’Italie.