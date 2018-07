MONDIAL : L’équipe-type des joueurs les mieux notés de la compétition

11. Thibault Courtois (7/10)

Son match étincelant face au Brésil est symbolique de son Mondial. En écœurant Neymar et ses coéquipiers, Courtois a permis aux Diables Rouges de conserver leur avantage, et d’entrevoir les demi-finales. Auparavant, le gardien de Chelsea s’était déjà illustré face au Japon, et lors de la phase de groupe.

10. Raphaël Varane (6,57/10)

Vainqueur de la Ligue des Champions il y a un mois et demi, Raphaël Varane n’en finit plus de remplir son armoire à trophées. Leader défensif de l’Équipe de France, le madrilène a pris une toute autre dimension lors de cette Coupe du Monde. Buteur décisif face à l’Uruguay, et imbattable dans les duels, le Merengue est un des hommes clés du succès tricolore. 9. Andreas Granqvist (6,57/10) Surprenante quart-de-finaliste, la Suède a avant tout misé sur sa solidité défensive et sur l’impact physique de ses joueurs. Symbole de cette rigueur scandinave, Andreas Granqvist était à la fois le capitaine, le leader défensif, mais également le tireur de penaltys. Buteur à deux reprises dans cet exercice, le joueur de 33 ans s’est montré décisif dans les deux surfaces de réparation. 8. Diego Godin (6,57/10)