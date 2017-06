MONDIAL U20 Le Sénégal éliminé sur le fil

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans a été battue, 1-0, en 8e de finale de la Coupe du monde de la catégorie, par le Mexique, ce jeudi en Corée du Sud.

Qualifiée mercredi, la Zambie sera le seul représentant africain en quart de finale du Mondial des moins de 20 ans… Le Sénégal avait l’occasion de rejoindre le vainqueur de la CAN U20, mais les Lionceaux se sont inclinés 1-0 face au Mexique ce jeudi en 8e de finale. Au terme d’un match plutôt équilibré où ils avaient disposé des premières cartouches, les poulains de Joseph Koto ont concédé de plus en plus d’occasions à l’adversaire après la pause. Réduit à dix à la 72e après l’expulsion d’Alioune Gueye, le 4e de la précédente édition a plié au plus mauvais moment, sur un gros oubli de sa défense au bout du temps réglementaire, permettant à Cisneros de pousser un centre venu de la gauche à bout portant (89e). Dur…