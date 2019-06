Mondial U20: Le Sénégal se qualifie en 1/4 de finale

Le Sénégal s’est qualifié en 1/4 de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans après avoir battu le Nigeria sur le score de deux buts à 1.

C’était un duel d’africains pour ce choc des 1/8 de finale entre le Sénégal et le Nigeria. S’imposant comme une équipe de caractère depuis son entrée en lice dans ce mondial des U20, le Sénégal s’est avéré plus fort que le Nigeria ce soir à Lodz. Avec son onze de gala victorieux, Youssouph Dabo a balayé d’un revers l’équipe nigériane d’un coup de génie tactique, en subissant presque tout le match. Dominant au score dès la 36′ minute de jeu, grâce à Amadou Sagna, qui inscrivit ainsi son 4ème but de la compétition. Moins de dix minutes plus tard, Ibrahima Niane corsait l’écart en marquant le second but sénégalais, juste avant la mi-temps. Plus dominateurs durant la seconde période, les Flying Eagles ont réduit l’écart sur un coup franc dévié à l’entrée de la surface. Ce but est d’ailleurs le premier encaissé par les Lionceaux qui ont avaient su aider Dialy Kobaly Ndiaye à garder ses cages inviolées. S’imposant face au Nigeria ce soir en 1/8 de finale, les Lionceaux vont certainement croiser le vainqueur du match entre la Corée du Sud et le Japon, qui joueront demain à 15H30. Mais que dire d’autre sur cette formation de Youssouph Dabo, au regard de la maturité avec laquelle elle a joué jusqu’ici. Les Lionceaux seront prêts pour le 8 juin prochain, date de la quart de finale face aux Asiatiques.