Monfils rend les armes à Madrid contre Simon et continue d’inquiéter

Après avoir mené 5-2 dans la dernière manche, Gaël Monfils s’est incliné contre son compatriote et ami Gilles Simon (0-6, 6-0, 7-6), au premier tour du Masters 1000 de Madrid.

Gaël Monfils et Gilles Simon ne respirent pas la grande confiance en 2017. Cela s’est vu ce lundi sur le court Arantxa Sanchez Vicario lors du 1er tour du Masters 1000 de Madrid. Les deux joueurs, sur courant alternatif, ont livré un drôle de match au scénario improbable. Monfils a empoché la première 6-0 en 27 minutes. Scénario totalement inverse dans la deuxième manche où ce fut au tour du Niçois d’administrer une roue bicyclette au Guadeloupéen en 30 petites minutes ! Dans la troisième manche, Simon a fait la différence au bout du suspense (7-6) contre un Monfils qui a mené 5-2 tout en jouant presque sur une jambe en fin de rencontre… Le match entre les deux amis n’a pas atteint des sommets tennistiques. C’est le moins que l’on puisse dire (78 fautes directes combinés pour les deux joueurs, 10 double fautes).

Alerte à la cheville pour Monfils

Monfils avait commis seulement 5 fautes dans la première manche, il en fait 15 dans le deuxième acte. Paradoxe, Simon a réussi huit coups gagnants dans le premier set perdu (6-0), 4 dans le second gagné (6-0). C’est dire la médiocrité du jeu de Monfils dans le deuxième acte. Le 16e mondial a repris ses esprits d’entrée de troisième manche en chipant le service de son adversaire en début de set. Mais il s’est fait mal sur une reprise d’appuis à 3-0 (0-40) et a fait intervenir le soigneur. Sa douleur au tendon d’Achille semble s’être réveillée. Se déplaçant avec difficultés, il n’a pas su conserver son break d’avance. Après ne pas avoir converti deux balles de match à 3-5, il s’est fait debreaker blanc. Et les deux hommes ont dû disputer un jeu décisif pour se départager. Un tie-break dominé de la tête et des épaules par le Niçois (7-0).

Monfils s’arrête déjà. Dans quel état ? A suivre… Simon avait remporté six de leurs huit confrontations précédentes. Il a encore dompté son ami ce lundi. Après une bonne fin de saison 2016 (demi-finales à Shanghai), Gilles Simon souffre pourtant en 2017. Tout près de terrasser Djokovic à Monte-Carlo (6-3, 3-6, 7-5), l’élève de Jan De Witt, restait sur une fessée reçue à Budapest (6-4, 6-1) contre Fratangelo, 150e mondial, il s’est un (peu) rassuré ce lundi à trois semaines de Roland-Garros. Arrêté pendant un mois et demi, en raison d’une blessure au genou et au tendon d’Achille gauche, Monfils avait loupé sa rentrée à Munich, éjecté 6-2, 6-4 par le Coréen Chung, 78e mondial. Le Français (30 ans, seulement 41e à la Race), éprouve des difficultés pour mettre son jeu en place et sa blessure au tendon d’Achille s’est peut-être réveillée. Très inquiétant, pour celui qui avait dû faire une croix sur les Internationaux de France l’an dernier (en raison d’une infection virale).