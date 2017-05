Monica, Bella et Emily font grimper la température: une première nuit très coquine

La température est douce sur la Croisette. Le soleil brille toute la journée et les soirées sont agréables. On peut sortir les robes légères et l’esprit qui va avec. La première soirée du Festival de Cannes a déjà apporté son lot d’instants sexy.

Bella Hadid avait enflammé le tapis rouge l’année passée avec une robe rouge qui en montrait plus que prévu, elle a récidivé cette année. Sa tenue trop fendue a laissé voir sa petite culotte. Les photos sont ici . Mais elle ne s’est pas contenté de ça. La jeune femme a trouvé une acolyte de la débauche parfaite en la personne d’Emily Ratajkowski. Celle-ci posait topless sur Instagram dans l’après-midi. La température montait d’un cran durant la nuit. Dans une vidéo, on peut voir Bella Hadid danser derrière Emily et lui agripper les seins. Réaction de la principale intéressée: « Elle m’aime », a-t-elle légendé.