Une monnaie à l’effigie de Mandela

L’Afrique du Sud a lancé une pièce d’or et plusieurs billets de banque à l’effigie de Nelson Mandela, pour marquer le 100e anniversaire de sa naissance à célébrer ce 18 juillet. La première série des billets de banque commémoratifs de la naissance du premier président noir de l’Afrique du Sud, en nombre limité, est constituée de coupures d’une valeur de 10, 20, 50, 100 et 200 rands, la monnaie sud-africaine, selon la banque centrale du pays. La pièce d’or a été conçue par Sindiso Nyoni, qui est né au Zimbabwe, pays voisin de l’Afrique du Sud. La monnaie à l’effigie de Nelson Mandela devrait être mise en circulation depuis vendredi 13 juillet dans toutes les banques du pays. Elle décrit les moments clés de la vie de Mandela, notamment son éducation dans les campagnes du Cap-Oriental, en tant que fils d’un chef coutumier, son emprisonnement qui a duré 27 ans et la fin de l’apartheid en 1994.