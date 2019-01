Mont-Rolland : Le président du Conseil communal retrouvé mort pendu à un arbrE

Stupeur et désolation sont les sentiments les mieux partagés à Mont-Rolland, suite au décès tragique du président du Conseil communal de la jeunesse. Wilfrid Emanuel Diop a été retrouvé hier lundi, mort pendu à un arbre. Les premiers résultats de l’enquête ouverte par la gendarmerie de la localité penchent pour le moment pour le suicide, d’autant plus que le corps du défunt ne présente aucun signe de violence, rapporte Sud Fm. M. Diop âgé de 33 ans et célibataire s’investissait corps et âme dans les activités des jeunes de sa localité. D’ailleurs, pas plus tard qu- dimanche, il avait mobilisé des véhicules de transport en commun afin que les habitants de la commune aillent à Dakar apporter leur soutien à leur lutteur qui avait un combat. Malgré les indications laissant penser que le défunt avait sciemment mis fin à ses jours, les pandores poursuivent l’enquête pour en voir le cœur net.