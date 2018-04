Montée en premier league Armand veut imiter Alfred, Cheikh Ndoye en danger

Alfred Ndiaye jouera la saison prochaine année en Premier League. A trois journées de la fin de la deuxième division anglaise, son club Wolverhampton ayant obtenu son ticket. Le milieu de terrain sénégalais pourrait être imité par son coéquipier Armand Traoré, deuxième du championnat. En bas du tableau, Cheikh Ndoye est condamné et devra batailler ferme pour rester dans la League Championship.

Comme Mohamed Diamé la saison dernière (avec Newcastle), Alfred Ndiaye va retrouver la très disputée Premier League. Son club Wolverhampton a validé le week-end dernier son ticket pour la montée, à trois journées de la fin du championnat. Les Wolves comptent 92 points, soit neuf de plus que leur premier poursuivant Cardiff. Sous les ordres du technicien portugais Nuno Espirito Santo, Wolverhampton a connu un parcours presque parfait. En 43 matches disputés, l’équipe a enregistré 29 victoires, 8 nuls et seulement 6 petites défaites. L’équipe s’est appuyée sur une attaque efficace (78 buts marqués) et une défense solide (36 buts encaissés). C’est la deuxième meilleure défense, derrière Cardiff (35 buts encaissés). Portée par le duo portugais Diogo Jota et Ivan Cavaleiro (26 buts à eux deux) et le Brésilien Leonardo Bonatini Lohner Maia (12 buts), Wolverhampton a écrasé la concurrence pour valider son ticket avant terme, selon xalimasn.com.

Le choix payant de Alfred Ndiaye

Prêté lors de la saison 2016-2017 à Hull City, le joueur appartenant à Villarreal (D1 Espagne) avait rejoint début septembre Wolverhampton (D2 Angleterre), sous forme de prêt. Dès son arrivée, l’international sénégalais n’avait pas manqué d’afficher ses objectifs, mais surtout son désir de rester et d’aider les Wolves à retrouver l’élite. « Je suis en prêt et je suis un joueur de Wolverhampton. Je ne dois pas avoir à l’esprit que je dois retourner à Villarreal à la fin de la saison. Je ne pense pas comme ça. Je vais me donner à fond tout au long de la saison, tout en espérant pouvoir aider le club à retrouver la Premier League. J’espère pouvoir le faire et rester dans ce club », avait indiqué le joueur formé à Nancy. Avec cette montée, Alfred a déjà réalisé un rêve. Mais reste à savoir s’il restera au club la saison prochaine. Présent lors des derniers matchs du Sénégal dans les qualifications du mondial 2018, le milieu de terrain de 28 ans espère figurer sur la liste des 23 « Lions » qui seront en Russie au mois de juin. Avec 1274 minutes dans les jambes, soit 32 matchs (3 buts), l’ancien joueur de Bursaspor a de quoi espérer.

Armand Traoré en embuscade

Armand Traoré pourrait lui aussi accompagner Alfred Ndiaye dans l’élite anglaise. Son club Cardiff est en pole position pour décrocher la seconde place, synonyme de montée. Avec 83 points, Cardiff garde jalousement son rang de dauphin, mais sous la menace de Fulham (3ème, 82 pts) et de Aston Villa (4ème, 79 pts). A trois journées de la fin du Championship, l’objectif reste largement à portée de l’international sénégalais. En quittant Nottingham Forest pour Cardiff, l’ancien joueur d’Arsenal et de la Juventus avait comme ambition de retrouver l’équipe nationale du Sénégal. Un vœu qui s’est réalisé lors de la fenêtre FIFA où le sélectionneur national l’avait retenu dans la liste des 30 joueurs qui avaient rencontré l’Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine. Dans l’attente de la publication de la liste définitive pour le mondial 2018, l’arrière gauche sénégalais devra aider son club à atteindre but ultime.

Famara rêve des barrages, Ndoye dans la tourmente

A Bristol, l’espoir est encore de mise. Malgré une place de 18ème, (65 pts), le club espère encore accrocher ce fameux ticket qui lui permettra de disputer au moins les barrages. Avec ses 12 buts (dont 11 en championnat), l’ancien buteur de Créteil (D2 France) pourrait être un élément clé dans ce dernier virage. Au moment où Alfred Ndiaye savoure la montée, Cheikh Ndoye lui lutte pour rester dans la deuxième division anglaise. Pour sa toute première saison à Birmingham, le milieu de terrain sénégalais n’a pas été gâté. Malgré un temps de jeu assez conséquent (38 matchs toutes compétitions confondues, 2455 minutes jouées), le joueur de 32 ans devra batailler jusqu’à l’ultime journée pour ne pas aller au purgatoire. Premier non relégable (21ème, 40 pts), Birmingham n’a que deux points sur le premier relégable Barnsley du jeune international U20 Mamadou Thiam. La tâche s’annonce difficile pour l’ancien capitaine du SCO d’Angers (D1 France).

