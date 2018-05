Montpellier : Souleymane Camara prolonge

Après Vitorino Hilton, c’est au tour d’un autre joueur emblématique de poursuivre l’aventure avec le Montpellier HSC. Comme pressenti, Souleymane Camara a prolongé son contrat avec le club pailladin. Arrivé en juillet 2007, l’attaquant sénégalais s’est réjoui de cette nouvelle. « Comme chaque année, c’est un grand plaisir de poursuivre l’aventure avec le MHSC, chacun a son destin et mon destin est d’être ici aujourd’hui. Je suis vraiment heureux de continuer ici », a-t-il lancé sur le site officiel du club. A 35 ans, Souleymane Camara est le 2ème joueur le plus capé de l’histoire du club (398), derrière Pascal Baills (429) et le deuxième meilleur buteur du club (71) derrière Laurent Blanc (84).

Footmercato