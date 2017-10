Monument de la renaissance africaine Banni hier, adulé aujourd’hui !

Le Monument de la Renaissance africaine a déjà sept ans. Cette imposante structure de bronze et de cuivre, haute de 52 mètres, a été depuis sa création sous le feu nourri des médias et de la classe politique. Chacun rivalisait de formules assassines pour fustiger l’érection de la statue. Mais aujourd’hui, le site, controversé hier, est source de toutes les convoitises.

« Le Monument de la Renaissance est une grande œuvre artistique, la plus grande qui soit construite sur une hauteur pareille. Les données culturelles qu’on y trouve donnent le sentiment, quand vous y sortez, que vous avez raté quelque chose avant d’y être. C’est un appel solennel que je fais afin que ce patrimoine devienne une pièce maîtresse de notre patrimoine national ». Ainsi parlait tout récemment le nouveau Ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, l’un des plus grands pourfendeurs du Monument, à l’époque. Si aujourd’hui le monument de la Renaissance est un symbole et une source d’inspiration, ce projet avait d’ailleurs à l’époque suscité de vives critiques ! Votre Quotidien Rewmi a jeté sa curiosité sur ce Monument de la Renaissance africaine, objet d’attention de la part des visiteurs qui repartent heureux, soulagés et épanouis au simple contact avec la statue. Ce colosse critiqué hier ne cesse d’attirer du monde.

Véritable patrimoine culturel de dimension continentale et même mondiale, la statue impressionne plus d’un et fait L’objet de visites fréquentes. Ils sont nombreux les hommes d’origines diverses à ne pas pouvoir cacher leur émotion une fois en face de cet ouvrage d’art de « classe rare », qui défie le temps, l’espace et le ciel. Le gardien du « temple » est déjà sur les lieux. Derrière un guichet ouvert, il s’apprête à recevoir des visiteurs de tous horizons. Un couple italien s’approche. Il s’agit de Paulo Coninci et Murella Deléti. Ils se parlent. Difficile de saisir le sens de leur conversation. Certainement, l’un ou l’autre n’a pas manqué d’exprimer toute sa surprise de se retrouver sur une colline, siège d’un monument « pas comme les autres ». Mais ils ont tout de même fini par se rapprocher du guichet où ils ont payé deux tickets. L’accès au monument vient ainsi de leur être permis. Interpellés, ces visiteurs italiens, avec un français laborieux, ont tant bien que mal livré leurs sentiments : « Contents, moi pas vu ça, jamais. Hein, fort, idée grande », réagit Paulo Coninci sous le regard hagard de son épouse Murella Deléti qui ne semble pas réaliser le rêve de se retrouver sur le monument dont ils ont certainement tant entendu parler. Apparemment, elle n’en revenait pas. Et ils ne sont pas les seuls visiteurs venus d’ailleurs, guidés qu’ils ont été par le goût de l’aventure. Celle d’atterrir en terre sénégalaise de Dakar, à la découverte du majestueux ouvrage que constitue le Monument de la Renaissance africaine.

Les marches de l’édifice franchies, les visiteurs, qu’ils soient Sénégalais, Africains ou d’ailleurs, contemplent le monument représenté par un couple et son enfant, dressés vers le ciel. L’homme portant son enfant sur son biceps et tenant sa femme par la taille. L’émotion est lisible sur le visage de certains visiteurs qui viennent pour la première fois sur ce lieu. Du guide, ils apprennent ceci: « c’est l’Afrique qui sort des entrailles de la terre, qui quitte l’obscurantisme pour aller vers la lumière », explique Ousmane Gueye, un employé bien apprécié des visiteurs. De l’argent, les « photographes du Monument de la Renaissance africaine » en gagnent. En catimini. La rentabilité du métier de photographe sur les lieux a d’ailleurs poussé certains d’entre eux à s’abonner en qualité de photographe accrédité du monument. Les visiteurs viennent encore nombreux et repartent avec la ferme conviction de revenir sur la colline très prochainement.

Khady T COLY