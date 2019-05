Mort de Fallou Ka: 3 policiers et un Asp déférés

Trois éléments de la brigade de recherches du commissariat urbain de police de Mbacké et un agent de la sécurité de proximité (Asp) viennent à l’instant d’être déférés au parquet du tribunal de grande instance de Diourbel. Arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la mort de Fallou Ka, jeune berger de 25 ans retrouvé décédé à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel, ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

Ka a été arrêté dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 avril dernier. D’après le commissaire de Mbacké, il était en possession de 250 grammes de chanvre indien et 23 cornets de « l’herbe qui tue ».

Placé en garde à vue au commissariat de Mbacké, le jeune homme souffrira de violents maux de ventre avant de mourir, le jeudi suivant son arrestation, après son placement sous mandat de dépôt à la prison de Dio