Mort de Fallou Sène: Un étudiant raconte le drame

Un gendarme prend une arme dans une voiture et tire un coup de sommation, avant d’enchainer un tir en direction des étudiants. Malheureusement, c’est Fallou Sène qui a été touché. Il était encore vivant, selon Le président de séances de la coordination des étudiants de l’UGB Mapal Sambou qui témoigne dans les colonnes de L’Observateur. Il poursuit: «Avec une éponge et un morceau de tissu, des camarades ont tenté d’arrêter le saignement. En vain », confie-t-il. « Je pense que si Fallou avait bénéficié d’une prompte et sérieuse prise en charge, il allait survivre », relate-t-il, dépité. Avant de poursuivre : «Nous avons posé une pierre sur son lieu de meurtre et nous comptons y ériger une stèle à sa mémoire ».