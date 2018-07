Mort de Fallou Sène : Ismaïla Madior Fall rassure les étudiants

« Aujourd’hui, toutes les diligences sont prises pour que l’affaire ait le traitement judiciaire qu’il doit avoir ». L’assurance est donnée par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. En tournée à Saint-Louis, il a été interpellé sur l’affaire Mouhamadou Fallou Sène, tué lors d’affrontements à l’Université de Saint-Louis.

« Dès que l’affaire est survenue, il y a eu immédiatement un déclenchement des procédures judiciaires, explique-t-il. C’était d’ailleurs ici à Saint-Louis. Le procureur de la République a fait ce qu’il a à faire. Mais comme vous le savez, c’est une affaire qui implique des militaires, la juridiction compétente est à Dakar. Donc, le dossier a été transféré à Dakar. »

Avant de poursuivre : « Mais on comprend maintenant la préoccupation des étudiants. Ils voudraient que cela aille plus vite mais il faudrait juste rappeler que le temps de la Justice n’est pas souvent aussi le temps des choses ordinaires. Les affaires de la justice prennent du temps. Mais l’affaire est en cours et, fait l’objet du traitement approprié. Et, là aussi, nous allons avancer comme il faut ».