Mort de Fallou Sène: Me Assane Dioma avocat de la famille

Les parents de feu Fallou Sène, tué par balle lors des affrontements entre forces de l’ordre et étudiants à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, mardi dernier, n’entendent pas laisser impunie la mort de leur enfant. Selon L’AS, la famille du défunt qui a décidé de porter plainte et ainsi se constituer partie civile, vient de commettre aujourd’hui l’avocat Me Assane Dioma Ndiaye, par ailleurs président de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (Lsdh) pour défendre leurs intérêts.