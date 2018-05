Mort de Fallou Sène: Le Pds exige la démission de Macky

Pour les libéraux, il ne fait aucun doute. Macky Sall est l’unique responsable de la mort de l’étudiant Fallou Sène tué ce mardi par balle des affrontements entre forces de l’ordre et pensionnaires de l’Université Gaston Berger. Dans Les Echos, le Pds n’en demande pas moins la démission du chef de l’Etat et l’identification des responsables dans cette affaire qu’il qualifie de « double meurtre.» Pour manifester son courroux, le Pds appelle à de grands rassemblements au Sénégal et l’étranger contre Macky.