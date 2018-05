L’affaire Fallou Sène, tué par balle lors de manifestations à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est en entrain de prendre une tournure internationale. Le Forum du justiciable a déposé une plainte au niveau des Nations pour toute la lumière sur l’assassinat de Fallou Sène. Babacar Ba et Cie ont également saisi la cour de justice de la Cedeao et des Nations Unies. Ce, « pour l’utilisation démesurée et irrégulière des armes à feu contre des citoyens sénégalais « .