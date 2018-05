Mort de Fallou SENE : le Rectorat saccagé, la RN2 bloquée

La tension est à summum à l’Université Gaston Berger. L’annonce de la mort de l’étudiant Fallou SENE jette de l’huile dans le feu. Les étudiants inconsolables viennent de saccager le Rectorat de l’Université Gaston Berger, selon plusieurs sources de Ndarinfo. Un autre groupe se dirige vers le CROUS. Des armoires, des ordinateurs et d’autres matériels informatiques et mobiliers de bureau ont été détruits. Les étudiants excédés par la perte de leur camarade ont tenté d’incendier un bureau. Au moment où ces lignes sont écrites, ils ont barré la RN2 depuis le portail et s’acheminent en masse vers la première issue de Sanar WOLOF.