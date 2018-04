Mort de Habib Faye : Macky salue un ‘’architecte de la musique ».

Les personnalités du monde politique et culturel, du secteur privé … ont tous convergé à l’hôpital principal de Dakar pour assister à la levée du corps de Habib Faye, décédé en France, suite à une longue maladie. « Le Sénégal vient de perdre un grand fils, une vitrine internationale, un patrimoine de notre culture que nous devons honorer et dont l’œuvre doit être perpétuée par les jeunes talents », a témoigné le président de la République. « C’est une perte immense, celle d’un homme réputé pour sa discrétion, généreux avec discipline sans égale, une exigence dans sa quête constance de perfection » a confié Macky Sall, soulignant que Habib Faye est « parti avec dignité, en silence comme pour nous épargner la souffrance de sa disparition ». La musique de feu Habib Faye « était authentiquement d’ici avant d’aller vers l’universel. La basse, instrument privilégié représente une percussion, une rythmique qui attise nos émotions et il a su l’adapter au Mbalax », a-t-il ajouté, avant d’inviter les jeunes à perpétuer son œuvre. La prière mortuaire se fera à la mosquée El Mansour, sise à la Sicap Rue 10, et suivie de son enterrement au Cimetière musulman de Yoff.