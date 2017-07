Mort de Jeanne Moreau : la comédienne s’est éteinte à l’âge de 89 ans

Jeanne Moreau faisait partie de ces comédiennes iconiques. Ses films, sa voix, son talent avaient fait d’elle une personnalité incontournable du cinéma français de ces soixante dernières années. Un milieu aujourd’hui en deuil, puisque l’actrice s’est éteinte ce matin, lundi 31 juillet.

Selon les informations de Closer, la femme de ménage de Jeanne Moreau a retrouvé son corps sans vie à son domicile parisien. Âgée de 89 ans, Jeanne Moreau avait participé à certains des plus beaux films du cinéma français.

De ses premiers pas devant la caméra en 1947 à son dernier rôle durant les années 2010, la comédienne avait donné la réplique aux plus grands, toutes générations d’acteurs confondus. Une carrière longue et riche récompensée par trois César et en 1998 par un Oscar d’honneur attribué par l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Outre sa passion pour la comédie, Jeanne Moreau avait également posé son inimitable voix sur plusieurs disques.

Mariée deux fois au réalisateur français Jean-Louis Richard, elle laisse derrière elle leur fils Jérôme.

yahoo.fr