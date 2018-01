Mort de Paul Bocuse : 1500 chefs du monde entier assistent à ses obsèques

Comme l’a expliqué le chef Philippe Etchebest, devant l’Église, c’est le monde de la gastronomie qui est en deuil. « On se sent tous un peu orphelins, on pensait Monsieur Paul éternel. Son action sera éternelle. Au-delà d’être un artisan, c’était un novateur qui a su fédérer tous les cuisiniers. On a perdu un socle, une base, on est tous tristes » a-t-il expliqué.

La fine fleur de la gastronomie

A 10h30 sur la place Saint-Jean à Lyon, les drapeaux étaient en berne à l’arrivée de son cercueil. Pour l’accueillir, un parterre de 1500 chefs venus du monde entier, dont une centaine en vestes blanches qui attendaient dans une pluie battante. Certaines étaient accessoirisées du fameux col bleu blanc rouge des Meilleurs Ouvriers de France.

Paul Bocuse, surnommé « Monsieur Paul » reposera dans le caveau familial au cimetière de Collonges, auprès de ses parents.