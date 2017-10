Mort de Philippe Vecchi : l’ex animateur de Canal + se serait suicidé…

« L’immense tristesse de son départ »

Au lendemain du drame, sa soeur, Elsa, également journaliste est sortie du silence et a laissé un message du Facebook. « Philippe est parti. Mes parents, mes proches et moi, nous devons maintenant faire face à l’immense tristesse de son départ et du vide qu’il laisse au sein de notre famille ». Et d’ajouter : « Merci pour tous vos témoignages et votre soutien ».

Philippe Vecchi avait aussi une part plus sombre

Et ils ont été nombreux à lui rendre hommage. Ceux qui le connaissaient dressent le portrait d’un homme intelligent et cultivé, très professionnel. Mais Philippe Vecchi avait aussi une part plus sombre. Selon Gérard Lefort, critique cinéma « C’était un feu follet, il s’est dirigé avec déter­mi­na­tion vers tout ce qui allait le cramer. Il avançait avec la déglingue à la bouton­nière ». Les Inro­ckup­tibles parlent d’un homme qui s’était abimé « dans les dérives de sa soli­tude et de ses addic­tions ».