Mort de Roger Moore, acteur britannique connu pour ses rôles dans « James Bond » et « Amicalement vôtre »

Il avait incarné James Bond, Simon Templar dans la série « Le Saint », Brett Sinclair dans « Amicalement vôtre »… Roger Moore est mort mardi 23 mai en Suisse à l’âge de 89 ans, des suites d’uncancer, a annoncé sa famille.



« C’est le cœur lourd que nous devons partager cette affreuse nouvelle : notre père, Sir Roger Moore, est décédé aujourd’hui. Nous sommes tous anéantis », ont déclaré ses trois enfants dans un communiqué diffusé sur le compte Twitter de leur père. Ils ont précisé que, conformément à son souhait, « des funérailles privées » auront lieu à « Monaco ».

En 2003, victime d’un arrêt cardiaque sur une scène new-yorkaise, l’acteur avait échappé de peu à la mort. « Il me semble que je me sois évanoui », avait-il confié en revenant à la vie, usant d’un euphémisme typiquement anglais. L’accident lui avait valu d’être appareillé d’un stimulateur cardiaque.

Né près de Londres, à Stockwell, le 14 octobre 1927 d’un père policier et d’une mère caissière, Roger Moore arrête ses études en 1943. A 18 ans, il sert dans le Royal Army Service Corps, en Allemagne de l’Ouest. Victime d’un accident, il est démobilisé et rentre au Royaume-Uni, où il entame, en 1944, sa carrière artistique par de la figuration dans César et Cléopâtre, avec Vivien Leigh. Il suit en parallèle des cours à la Royal Academy of Dramatic Art à Londres.

Séries et cinéma

Après-guerre, il tente en vain une carrière à Hollywood avant de retourner en Angleterre dans les années 1950. L’acteur britannique s’est d’abord rendu célèbre pour son rôle d’Ivanhoé, personnage éponyme de la série télévisée en noir et blanc, créée par Peter Rogers et diffusée en 1958 et 1959. De 1962 à 1969, il incarne Simon Templar dans « Le Saint », série qui le propulse parmi les célébrités internationales. En 1971, dans la série « Amicalement vôtre », il devient Brett Sinclair, un aristocrate britannique associé à un riche homme d’affaires américain (incarné par Tony Curtis) – et l’acteur le mieux payé de la télévision.

C’est en 1973 qu’il succède à Sean Connery et George Lazenby dans le rôle de James Bond au cinéma. Roger Moore est l’acteur qui a le plus longtemps incarné l’espion britannique, dans sept films, de Live and Let Die (Vivre et laisser mourir) en 1973 jusqu’à A View to a Kill (Dangereusement vôtre) en 1985.

Il avait pourtant été jugé « trop beau » et donc rejeté pour le premier 007, Dr No (1962). L’acteur cède sa place en 1985 à Timothy Dalton. Il est apparu dans d’autres films, comme Gold (1974), Les Oies sauvages (1978) ou encore Le Commando de Sa Majesté (1980). Il a même donné la réplique aux Spice Girls en 1997 dans le film Spice World. Après 45 films au compteur, Roger Moore avait décidé de mettre fin à sa carrière en 2002, alors qu’il avait 75 ans.

Hommages

Il estimait cependant qu’il avait tenu son plus grand rôle pour le compte de l’Unicef, le Fonds pour l’enfance des Nations unies. Nommé, en 1991, ambassadeur itinérant du Fonds, il avait depuis parcouru le monde. « Dresser le sourcil pour Bond était une chose, mais sensibiliser l’opinion pour la cause des enfants est beaucoup plus important », avait-il déclaré à la BBC en 2003. C’est d’ailleurs pour cette mission, et non pour sa carrière d’acteur, que Roger Moore avait été anobli par la reine Elisabeth II en 2003.

Les hommages ont commencé à affluer peu après l’annonce de sa mort, notamment de la part des acteurs Mia Farrow, Russell Crowe et Bryan Cranston. L’Unicef a loué son action auprès des enfants, tandis que le président français Emmanuel Macron a regretté la perte d’un « immense acteur ».

lemonde.fr