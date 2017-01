MORTALITE ROUTIERE- Louga détient les 10% du taux national

En tournée nationale dans la capitale du Ndiambour, Cheikhou Oumar Gaye, Directeur des Transports terrestres du Ministère des infrastructures terrestres et du Désenclavement, a révélé que Louga détient le record de mortalité routière.

Le directeur des Transports terrestres est arrivé hier à Louga pour une concertation avec les acteurs concernés, sur les réformes à engager dans le secteur routier. Une rencontre, selon Oumar Gaye, qui reflète la tolérance zéro prônée par le Président de la République, Macky Sall, dans la délivrance des permis de conduire, sur le contrôle technique des véhicules et sur le contrôle routier. La numérisation des titres de transport, l’instauration du permis à points, l’intégration des applications audiovisuelles en langues locales pour les examens de code, constituent les éléments de ces réformes, a-t-il souligné. Avant d’ajouter que celles-ci concernent tous les usagers, professionnels comme particuliers. Sans parler des réformes en profondeur du code de la route. Se référant au document de la stratégie nationale de sécurité routière élaboré par le Sénégal depuis 2013, le chef de la Division des Transports Terrestres de Louga a rappelé que notre pays s’est engagé à réduire à 35% les accidentés graves et les décédés à l’horizon 2020. ‘’Nous demeurons convaincus qui si on met correctement en œuvre ces différents projets, nous parviendrons à réduire considérablement l’insécurité routière sur nos routes. A Louga, 18 personnes sont décédées en 2016 par accident, poursuit le responsable de la division des transports terrestres, ajoutant même que des contrats commencent à être signés pour l’exécution de ces projets. ‘’Chaque année, on enregistre 500 décès causés par des accidents de la route à Louga, soit 10 % des décès au niveau national’’, se désole M. Gaye. ‘’Donc, il faut agir en citoyen, il nous faut dépassionner le débat. Il faut oublier les intérêts personnels et œuvrer pour la sécurité de nos populations’’, lance Cheikhou Oumar Gaye aux transporteurs. Du côté des syndicats de transporteurs, l’appel semble être entendu. Par ailleurs, le président régional des transporteurs, El Hadji Madièye Fall, a signalé une doléance longtemps revendiquée. ‘’Nous souhaitons qu’il y ait des postes de contrôle juxtaposés. Tous les services de contrôle routier doivent être regroupés dans un seul poste afin que le contrôle soit effectif, rigoureux, sérieux. Ainsi fait, cela permettre de rouler sur des centaines de kilomètres sans être inquiété’’, dit-il. ’’Aujourd’hui, les nombreux contrôles sur la route occasionnent chez les chauffeurs des cas d’énervement. Ces chauffeurs sont parfois agressés’’, regrette-t-il. Egalement, il demande à l’Etat un soutien pour qu’ils puissent mener eux-mêmes des campagnes de sensibilisation auprès des transporteurs au niveau de la région. Il demande aussi d’éviter les surcharges de passagers qui peuvent, du coup, causer beaucoup de blessés et de décès dans un accident.

Sidy THIAM