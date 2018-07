Moscou: La délégation sénégalaise délogée de son hôtel

C’est Sud Fm qui donne l’information. La délégation sénégalaise qui séjourne actuellement en Russie sont des « domicile sans fixe » (SDF). La raison? Elle a été délogée de son hôtel. Actuellement, les membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF), les familles des joueurs et les invités officiels sont dans la rue avec leurs bagages.

Selon Sud Fm, le séjour de la délégation devait expirer à midi, et les locataires sortis un instant ont retrouvé les portes de leurs chambres bloquées. Ce qui fait que ceux-ci ont été obligés de faire des pieds et des mains pour accéder à leurs chambres, en vain. « Les responsables de l’hôtel les ont évacués. Et ce sont une cinquantaine de Sénégalais, essentiellement composées de membres dudit comité exécutif qui étaient dans cette situation ».

Selon la même source, « la délégation était jusqu’à 14 heures passées dans l’impasse. L’accès à leurs chambres bloqué, ils attendaient dans le hall des hôtels l’heure de leur vol qui devrait les ramener au bercail. Dans la foule, certains, parlaient d’un vol prévu le 4, le 5 ou le 6 juillet. Les membres de la délégation et les invités, face à l’expiration de leur séjour depuis midi, étaient en train de se démener pour voir où se loger en attendant ».

Ce qui, selon lui, serait une des conséquences d’une élimination précoce. Quant aux Lions, ils ont pris leur vol à Kaluga à 14 heures en direction de Moscou, pour une heure de vol. Localité d’où les attendait un vol spécial devant conduire l’effectif au complet à Dakar.