Moscou signe un accord de défense inédit avec Doha

La Russie revient en force dans la région. Ce qui est intéressant, c’est que la Russie parle à tout le monde. Elle parle aux Iraniens, elle parle aux Saoudiens, le roi Salman a fait une visite très importante à Moscou. Les Russes forcent même l’admiration des pays du Golfe pour le fait que visiblement ils sont en train de fixer un peu les choses en Syrie, même si les Qataris, comme les Saoudiens, n’étaient absolument pas sur la ligne russe pro-Assad, loin de là. Mais force est de reconnaître que les Russes sont présents, ont une diplomatie assez active, et donc sont assez courtisés par tout le monde. C’est pourquoi le Qatar, bien sûr, a intérêt à maximiser le fait que c’est un pays qui parle à tout le monde. Les Qataris quand même réfléchissent à ça et multiplient… la base militaire turque, maintenant l’accord de défense avec la Russie, ça leur a donné l’idée de vraiment là diversifier au maximum leurs relations, beaucoup plus qu’ils ne l’avaient fait. Ca leur a servi de leçon. Et je pense que de ce point de vue-là ils se renforcent.