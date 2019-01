Un  moteur du développement pour les économies avancées

Le Président de Heirs Holdings, Tony Elumelu, a indiqué que les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le moteur du développement pour les économies avancées. C’est lors du panel de haut niveau en présence de Macky Sall, d’Ibrahima Boubacar Keita, Président du Mali, des Premiers ministres ivoirien et de la malaisien, du président de la BAD, de Ségolène Royale et de Baidy Agne. « Le développement de l’Afrique passe par les petites et moyennes entreprises. Nous n’avons pas toujours priorisé les Pme et nous devons le faire », a-t-il insisté. Pour lui, le secteur privé est prêt à aider les gouvernements à développer le continent beaucoup plus que par le passé. A travers l’ajustement, on a regardé le secteur privé de façon suspicieuse. Cela n’est plus le cas. Pour y arriver, « Nous devons créer l’environnement favorable pour l’éclosion du secteur privé et nous devons travailler à l’éradication de l’analphabétisme en Afrique » a-t-il souligné. D’après lui, les pays qui souhaitent attirer les investisseurs doivent rendre robustes les petites et moyennes entreprises et développer les chaines de valeur tout en priorisant ces entreprises. Cela n’est possible que si l’environnement est favorable. Lorsque les PME se portent bien, les investisseurs ont confiance au système. Pour sa part, Baidy Agne, représentant du secteur privé national, est revenu sur les changements de gouvernement en Afrique, ce qui remet en cause certains investissements. C’est de l’instabilité. Il « nous » faut aussi veiller à cela et l’Etat doit être stratège. « Il y a des discussions que nous devons engager pour dire que le secteur privé national participe à hauteur de 50%. Je pense que toutes ces problématiques peuvent aider à augmenter la capacité, peuvent faire en sorte que nous soyons encore plus forts », a dit M. Agne, par ailleurs Président du Conseil national du Patronat du Sénégal (CNP). Et de conclure : « C’est ce dialogue que nous devions avoir avec notre Etat. Tout cela pour dire qu’il faut que nos Etats nous aiment davantage avec nos qualités et nos défauts ».

Zachari BADJI