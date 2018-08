Mourinho, par ici la sortie

Grâce notamment à un doublé de Lucas Moura, Tottenham s’est imposé sur le terrain de Manchester United (0-3), lundi soir en Premier League. L’étau se resserre autour de José Mourinho.

Cela n’a pas manqué. Dans la foulée d’une semaine à l’ambiance délétère autour de Manchester United, les Red Devils ont été balayés à Old Trafford par Tottenham (0-3), lundi soir en Premier League, huit jours après une défaite à Brighton (3-2). Jeudi dernier, le Daily Mail affirmait que José Mourinho, en conflit avec le directeur exécutif du club Ed Woodward, était sous la menace d’un licenciement imminent et que Zinedine Zidane attendait carrément sur le palier du club mancunien.

La venue des Spurs a enfoncé United un peu plus dans la crise. Le plan du « Special One » avait pourtant bien fonctionné durant une période. Dans un 3-5-2 avec Ander Herrera défenseur central droit et Jesse Lingard en soutien de Romelu Lukaku, les locaux ont neutralisé les Londoniens et ce se sont eux qui se sont montrés les plus dangereux. L’avant-centre belge ratait même une énorme occasion après avoir effacé Hugo Lloris (16e).

Tout a basculé en début de seconde période. Harry Kane, lâché par un Phil Jones toujours aussi à la peine, ouvrait le score de la tête sur un corner (50e). Puis Lucas Moura reprenait un centre de Christian Eriksen pour le but du break (52e) et l’ancien ailier du Parisien, trop rapide pour Chris Smalling, s’en allait s’offrir son doublé en fin de match (85e). Alexis Sanchez, lancé pour la dernière demi-heure, n’était pas en mesure de sauver l’honneur.

On notera néanmoins que José Mourinho a été longuement applaudi par le virage Ouest du stade avant de regagner les vestiaires. Pourtant, le Portugais est bel et bien dans la tourmente après cette défaite retentissante, qui est la plus sévère à domicile qu’il enregistre… de toute sa carrière. L’ancien coach du Real n’a jamais convaincu dans le jeu. Les résultats en ce début de saison ne suivent pas et il pourrait en faire les frais rapidement.