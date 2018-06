Moussa Félix Sow: « la défense veut prolonger les débats pour pouvoir déclarer la candidature de Khalifa

« La Cour elle est souveraine. Elle peut décider de renvoyer une affaire sur demande des parties. Et vous l’aurez constaté ici, le dossier est en état. Le parquet général est prêt et nous, en tant que représentant de l’Etat, nous sommes prêts. C’est eux qui disent excipant d’arguments qui, à mon avis, ne résident pas à la véracité. Ils ont estimé qu’ils ne sont pas prêts et la Cour a dit on va renvoyer pour vous permettre d’être prêts. Mais ce qui sous-tend tout cela, à mon avis, c’est le fait de vouloir prolonger les débats pour faire de telle sorte que, peut-être, que la Cour ne puisse pas le juger afin qu’il ne puisse déclarer sa candidature aux présidentielles. C’est ça l’astuce qui est recherchée. Vous verrez au cours du procès énormément d’exceptions qui seront soulevées pour, en tout cas, davantage retarder le procès. Mais j’estime que quand on accuse quelqu’un d’infraction, la moindre des choses c’est de veiller à ce que cette personne soit lavée de toute accusation. Et donc d’accepter que ce procès ait lieu. En tout cas nous, en tant que partie civile, nous sommes prêts à défendre les intérêts de l’Etat du Sénégal ».