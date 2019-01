Moussa Sow vers un retour en France ou en Turquie

L’attaquant sénégalais, Moussa Sow, a résilié, il y a un mois le contrat qui le liait à Al-Ahli. À 32 ans, le buteur sénégalais est en quête d’un nouveau challenge. Et cela tombe bien puisque des écuries sont prêtes à miser sur lui, d’autant qu’il présente l’avantage d’être expérimenté et libre de tout contrat. D’après nos informations, des clubs turcs sont intéressés. Il faut dire qu’il connaît bien la Super Lig pour avoir porté les maillots de Fenerbahçe et de Bursaspor. En France aussi des clubs sont venus aux renseignements nous a-t-on fait savoir.