Moustapha Diakhaté arrêté par la Dic

Moustapha Diakhaté, l’insulteur du Khalife des Tidianes Serigne Mbaye Sy a été arrêté hier soir, chez lui, à Mbacké par la Direction des Investigations criminelles (DIC). Selon L’observateur qui donne l’information, c’est aux environs de 20h 30 que les limiers ont fait une descente sur les lieux, notamment au quartier Darou Salam, où se un tenait un « thiant », une cérémonie religieuse. Avoir minutieusement épié les faits et gestes de Diakhaté, les éléments de la Dic ont donné l’assaut et sont parvenus à le surprendre. Il a été acheminé à Dakar où il est en garde à vue dans les locaux de la Dic. Présenté comme un chef religieux et maître, Moustapha Diakhaté, qui était activement recherché, avait posté une vidéo dans laquelle il proférait des injures à l’endroit du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Le procureur de la République avait ordonné son arrestation pour injure à un ministre de culte.