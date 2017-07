Moustapha Diop mobilise à Coki- La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) s’est offerte, hier, une véritable démonstration de force à Coki.

Dans cette commune située dans le département de Louga, un méga meeting a été organisé par Sellé Meïssa Ndiaye, le coordonnateur de l’Alliance de la République (APR) de la localité. Des milliers de personnes venues de Coki mais également des dizaines de villages environnants, ont pris d’assaut la place publique de la cité dès les premières heures de la matinée. Malgré une chaleur accablante, elles ont réservé un accueil triomphal à la tête de liste départementale de BBY, Moustapha Diop, également originaire de Coki. Accompagné de son suppléant, Amadou Mberry Sylla, et du ministre Aminata Mbengue Ndiaye, le maire de Louga n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Sellé Meïssa Ndiaye « pour la mobilisation exceptionnelle » qu’il a réussie. « La victoire à Coki ne fait aucun doute. Cette mobilisation est la preuve que le Président Macky Sall a un bilan élogieux. C’est pour cette raison qu’il va encore disposer d’une large majorité à l’Assemblée nationale », soutient le coordonnateur de BBY/Louga qui a encore appelé les responsables de la coalition à rester unis. « Ensemble, nous sommes imbattables à Louga. Alors, restons unis pour offrir au Président le plus grand score du pays, le jour du scrutin », martèle Moustapha Diop qui a accueilli un nouveau militant dans l’APR en la personne de Makhouradia Niang, ex coordonnateur de Luy Jot Jotna dans la commune. Après Coki, la caravane de BBY/Louga s’est rendue à Pété Ouarack où le maire Mor Samb a également réussi une forte mobilisation. Après avoir salué l’engagement des populations de cette commune derrière le chef de l’Etat, Moustapha Diop a appelé Mor Samb et son rival, Maguèye Seck, à faire la paix. « L’heure n’est pas à la division. Il faut enterrer la hache de guerre et se mettre au service exclusif du Président Macky Sall », a déclaré M. Diop. Lors de sa tournée dans cette zone, le maire de Louga a rendu des visites de courtoisie à Serigne Matar Ndoumbé Diop de Ngoura, à Serigne Matar Lô, responsable du célèbre daara de Coki, Cheikh Tidiane Fall et Serigne Maguette Mbaye de Coki, Serigne Mor Mbaye de Ouarack. Partout où il est passé, l’édile de la capitale du Ndiambour a sollicité des prières pour une victoire éclatante de BBY.

Sidy THIAM