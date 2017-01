MOUSTAPHA DRAME, SG DE REWMI FRANCE “Un TER de 57 km à 563 milliards, ça s’ajoute à la panoplie des mégalomanies de Macky Sall”

Le secrétaire général et porte-parole de Rewmi France est à Dakar pour quelques jours. Il a profité de son passage au Sénégal pour aborder la visite d’Etat de Macky Sall en France, avec la signature de contrat avec la société Alstom. Selon lui, un TER de 57 km à 563 milliards, ça s’ajoute à la panoplie des mégalomanies de Macky Sall.

De passage à Dakar pour quelques jours, le secrétaire générale et par ailleurs porte-parole de Rewmi France s’est prononcé sur la visite d’Etat de Macky Sall en France. En effet, Moustapha Dramé est d’avis que dans le cadre des relations internationales et des accords internationaux, la diplomatie doit toujours marcher. Les relations entre chefs d’Etat devraient toujours exister. Il explique : “ d’ailleurs, c’est une question sine qua none pour soutenir les relations entre les différents pays, mais surtout toutes les relations socio-économiques. Cependant nous avons vu des signatures de contrat par rapport à Alstom. Nous qui sommes en France, nous savons que cette société a des difficultés. L’Etat français tout fait pour sauver les entreprises malades”. A l’en croire, il n’y a pas qu’avec le Sénégal que ces signatures existent. Mais la manière dont cela s’est passé, dit-il, fait croire que la signature a été faite pour sauver Alstom et non pas pour profiter ni à l’économie sénégalaise, ni au peuple sénégalais, ni au développement sénégalais. “Tout le monde sait que les infrastructures c’est toujours nécessaire pour un développement, mais dans l’observation que nous avons du Train Express Régional (TER), j’ai l’impression que la France s’en sort beaucoup mieux que nous par rapport au contenu de cette visite.

“Un gaspillage phénoménal…”

Le Sénégal n’a pas les moyens de financer ce TER. Les fonds de ce financement vont se baser sur du crédit, sur de l’emprunt. Cela veut dire que notre pays va s’endetter encore”, a-t-il déclaré. Avant de continuer : “ un TER de 57 km à 563 milliards, ça s’ajoute à la panoplie des mégalomanies de Macky Sall qui a envie de rattraper Wade, mais il n’y arrivera jamais. Par ailleurs, le Nigeria a construit le TGV (Train à grande vitesse) de 187 km à 532 milliards. Le TGV est quatre fois mieux que le TER. Il n’y a pas de rationalité dans ce qu’il fait. Donc, c’est un gaspillage phénoménal et cela n’enlève en rien l’utilité du matériel lui-même. Mais dans la manière dont les dépenses se sont posées, tout le monde se rendra compte qu’il y a eu une histoire qui n’est pas claire”. De l’autre côté, Moustapha Dramé a abordé l’inscription sur les listes électorales en France, avec notamment le renouvellement de la pièce d’identification nationale. Selon lui, les inscriptions ont démarré en France il y a à peine une semaine avec des conditions difficiles. Il déclare : “Tout le monde sait que les élections prochaines ne se passeront pas dans les règles normales. Macky nous l’a démontré lors du référendum et il fera pire que ce qu’il a fait jusqu’à présent. C’est le meilleur de tout dans ce qu’il y a de meilleur. Mais ce qu’il y a de meilleur en lui, c’est de faire le pire. Ça, il est le champion”. Malgré cela, il lance un appel aux militants de Rewmi à aller s’inscrire massivement pour enlever Macky Sall de sa place.

Cheikh Moussa SARR