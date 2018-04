Moustapha Niasse sur sa fortune : «Je ne suis pas assis sur des millions de dollars»

Au Sénégal, le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, 78 ans, est connu pour sa longévité, mais aussi pour sa fortune autour de laquelle il y a énormément d’affabulations. Moustapha Niasse a choisi les colonnes de Jeune Afrique pour expliquer comment il est devenu homme d’affaires au lendemain de son départ du gouvernement en 1984.

«Je n’essaie pas de passer par le trou du rat pour entrer dans le magasin de grains», aime à dire Moustapha Niasse pour faire taire les rumeurs sur sa voracité en affaires. Après son départ du gouvernement en 1984, il s’est investi avec des partenaires saoudiens dans un groupe d’assurances, Sosar al-Amane. Surtout, il s’est rapproché du principal trader pétrolier du Sénégal, Abdoulaye Diao, qui venait de lancer International Trade Oil and Commodities (Itoc). Il en est devenu actionnaire. En 1988, il est aussi entré au capital d’une grande compagnie d’or noir internationale, Oryx Energies, fondée par le tycoon suisse, Jean-Claude Gandur. Dans les années 2000, selon le quotidien sénégalais La Tribune, ses parts dans celle-ci lui ont rapporté 5 milliards de F CFA par an (7,6 millions d’euros). Je ne suis pas assis sur des millions de dollars, car je partage beaucoup avec mes parents et mes proches. « J’ai eu des actions chez Oryx jusqu’en février 2006, reconnaît Moustapha Niasse aujourd’hui. Puis j’ai quitté le groupe. » Le président de l’Assemblée est tout de même assez fortuné pour se déplacer en hélicoptère. « Cet Écureuil B2 ne m’appartient pas, précise-t-il. Il est la propriété de l’une des sociétés que j’ai créées et dans laquelle j’ai des actions. » Le numéro deux de l’État sénégalais ajoute qu’il a fait, comme le veut la loi, sa déclaration de patrimoine et que, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il ne se trouve pas dans une situation d’actionnaire majoritaire.

L’offre alléchante de Wade en 2012

En 2012, comme en 2000, Moustapha Niasse, troisième du premier tour de la présidentielle, a soutenu au second le candidat de l’opposition au détriment de celui sortant. Macky Sall, qui a ainsi obtenu les faveurs du « faiseur de roi », sera élu quatrième Président devant Wade. Lequel, douze ans plus tôt, avait battu Abdou Diouf grâce aux voix du secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (Afp). Pourtant, entre les deux tours de la dernière présidentielle, le candidat du Pds a fait une offre alléchante à celui de Benno siggil Senegaal. « Tu me soutiens et je te laisse le fauteuil en 2014 », aurait promis Wade, repris par Jeune Afrique dans un long article consacré au chef des Progressistes. C’était peine perdue. « Pas très confiant dans la parole de Gorgui, Niasse préfère jouer la carte Macky Sall », rappelle l’hebdomadaire panafricain.

