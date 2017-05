AVEC SON MOUVEMENT ‘’AND’’ Aïda Mbodj, un problème pour Wade et une solution pour Macky

Sur l’axe Bambey-Touba, elle est sûre de tout rafler. Si l’on y ajoute les déferlantes populaires qui accompagnent ses sorties sur l’ensemble du territoire, Aïda Mbodj risque de fausser les pronostics. Elle pèse lourd et elle est en est consciente. Va-t-elle alors fausser le jeu démocratique ? Au profit de qui ?

Et comme elle ne compte pas se noyer dans un verre d’eau, le leader du mouvement Alliance nationale pour la démocratie (AND) déroule sa feuille de route. Populaire dans les zones rurales, bien vue au niveau des classes féminines, Aïda Mbodj marque à coup sûr les états-majors politiques. Depuis la défaite du Pds à la dernière présidentielle, elle a su tisser intelligemment sa toile. Malgré les tentatives d’isolement de cette direction libérale sous Oumar Sarr, elle a su esquiver les attentes pour la pousser à la faute. En politicienne avertie, cette dame qui a fait les écoles politiques et bien couvée, refuse de quitter la barque libérale et s’autocolle encore le Wadisme qu’elle continue de prôner. Mais, jusqu’à quand ? En décidant de revenir au-devant de la scène politique, dans le cadre de la coalition Taxawu Sénégal, le Président Wade a-t-elle faussé les plans de la « lionne du Baol » ? Tout porterait à le croire sur le papier. Seulement sur les faits, le divorce d’avec la formation libérale est plus probable qu’une acceptation du leader d’AND. La direction politique de son mouvement ne sera pas intégrée dans les listes de la coalition Taxawu Sénégal et c’est à perte de voir sa seule personne investie et le reste de la troupe invitée au suivisme. C’est d’être un bleu en politique que de penser à cela. Cependant, la candidature d’Aïda Mbodj aux législatives, donne une autre grille de lecture. En cas de dépôt de sa liste aux législatives, il amputera tout le Baol de l’électorat Wade, en intégrant les futurs frustrés des investitures au sein de cette coalition. Une aubaine pour le Président Macky Sall de voir la force de ses adversaires conséquemment diminuée. Et comme la coalition Benno part avec quinze députés d’avance avant compétition, au sein de la mouvance présidentielle on croise les doigts et prie pour le dépôt d’une liste propre à la « Lionne du Baol. » Du côté des libéraux et de leurs alliés, une candidature dissidente d’Aïda Mbodj rangerait aux oubliettes leur ambition d’imposer une cohabitation à Macky Sall à la prochaine législature. Tout compte fait, publiquement, en tout cas, aucune coalition ne calcule les « dégâts » politiques qu’Aïda Mbodj pourrait causer. Des analystes avertis lui prédisent au moins un groupe parlementaire. A bon entendeur !

Pape Amadou Gaye