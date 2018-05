La mule Karim récupère ses biens

Rikle Dacleu Idrac va retrouver ses effets personnels confisqués lors de sa détention. La mule de Karim Wade en a fait, lui-même l’annonce dans les colonnes de L’Observateur. «C’est le colonel lui-même (Jean-Bertrand Bocandé) qui m’a appelé pour me demander de passer récupérer mes effets personnels», confie-t-il.

Avant d’ajouter qu’il lui reste à récupérer son passeport et ses biens confisqués par la Division des investigations criminelles (Dic), lors de son arrestation.

Les effets personnels en question, disséminés entre Rebeuss et la Dic, sont composés d’un ordinateur portable, de portables et de montres de luxe estimés à plus d‘une centaine de millions F