MULTIPLICATION D’INSTITUTIONS BUDGETIVORES Macky pris en otage par ses souteneurs, alliés et proches

Dès son arrivée à la tête de la magistrature suprême en 2012, Macky Sall a mis l’accent sur la nécessité, pour son régime, d’adopter une gestion sobre et vertueuse.

Il s’agit, avec ses promesses électorales, de réduction de la taille du Gouvernement, de limiter le maximum possible les dépenses de fonctionnement de l’Etat.

Il va sans dire que, ce faisant, l’Etat allait optimaliser ses chances de financer, par lui-même, nombre d’investissements.

Aujourd’hui, la réalité est toute autre. La taille du Gouvernement a augmenté, la prochaine législature sera forte de 165 députés, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est composé de 120 membres, le Haut conseil des collectivités locales (Hcct) de 150.

Certes, le Sénat n’a pas été ressuscité, mais Macky ne pourra jamais s’enorgueillir d’avoir réduit les dépenses de fonctionnement de l’Etat.

Non seulement la taille du Gouvernement a augmenté (plus de 3O ministres avec au moins trois Ministres délégués), mais on a aussi noté l’arrivée de Secrétaires d’Etats. Des Ministères ont été fragmentés pour en créer d’autres. Aujourd’hui, peu de Sénégalais peuvent se targuer de connaître tous les Ministres.

Il s’y ajoute la présence d’une avalanche de Ministres-Conseillers dont certains siègent en Conseil de Ministres.

A cette armature s’ajoutent d’autres structures comme le Haut conseil du dialogue social, la Commission nationale du dialogue des territoires, etc.

C’est dire que ces institutions asphyxient l’Etat. Les salaires est autres traitements et avantages sont versés à des hommes et des femmes dont l’utilité est le plus souvent sujette à caution.

Il s’avère que le faut de caser des alliés, des amis, des proches, soit pour nos Chefs d’Etat un objet permanent de souci. Tout le monde attend en effet sa part du « gâteau » et il n’est pas rare que certains soient très amers parce qu’ils n’ont pas été casés.

Certes, certaines institutions comme le Parlement sont utiles à la bonne marche d’une démocratie, mais ce n’est pas encore le cas au Sénégal où l’Assemblée nationale est aux ordres et l’a toujours été.

En matière parlementaire, le Sénégal fait moins que la Guinée Bissau.

Alors, le président Sall redouble d’imagination pour trouver des postes taillés sur mesure à des souteneurs et proches que leur « oubli » plonge dans une profonde exaspération.

Ces différents individus prennent manifestement en otage le Président qui est souvent obligé de satisfaire leurs désidératas.

Et ce qui est le plus dramatique dans ce tableau, c’est que la race de transhumants ne cesse d’augmenter, histoire de s’ériger un statut de souteneur afin de bénéficier de postes. Car, il semble bien que le Président Sall a ce défaut, selon certains de ces proches, d’être « très reconnaissant ». Donc, il tient à rétribuer le service rendu. Surtout que dans cette démarche, les retombées électorales peuvent lui être favorables lors des prochaines élections.

Autrement, comment comprendre tous ces Ministres-Conseillers, Ministres, députés soi-disant de la diaspora, ce Hcct, toutes ces institutions à utilité discutable et bien d’autres apparemment taillées sur mesure ?

C’est ainsi la distribution de ces postes qui encouragent tout le monde à investir le champ politique et même à créer des partis.

Pour ceux qui se demandent pourquoi plus de 250 partis politiques dans un pays de 14 millions d’habitants, voilà une partie de la réponse.

On crée son poste pour se faire remorquer si besoin afin de bénéficier, au finish, du partage du « gâteau ».

C’est pourquoi la politique est devenue, sous nos cieux, un rapide moyen de promotion sociale.

Assane Samb