Musique de campagne : La Sodav demande de l’argent aux candidats

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) est montée au créneau pour réclamer aux candidats à la Présidentielle de reverser de l’argent pour l’utilisation des œuvres des artistes. a été clair sur ce sujet. Dans des propos rapportés par le Quotidien, le directeur gérant de la Sodav Aly Bathily signale que tous les candidats doivent payer la redevance au titre de droit d’auteur conformément à la loi 2008 relative au droit et aux droits voisins, qui stipule : «Toute diffusion publique d’une œuvre de l’esprit nécessite le paiement d’une redevance au tire de droit d’auteur. » Pour éviter le syndrome de 2012, la Sodav en appelle au sens de ‘’civisme’’ des candidats pour venir s’acquitter de la redevance. La société dirigée par Ngoné Ndour rappelle, qu’en 2012, les coalitions Benno Siggil Sénégal, Idy4Président, Benno avec Tanor et le M23 avaient refusé de payer. Seules quatre formations politiques s’étaient acquittées de la redevance, a déclaré la Sodav.