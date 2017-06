Mutation personnels enseignants : 139 postes de responsabilité attribués aux femmes

LE SOLEIL- Pour aller dans le sens d’instaurer une école viable, stable et pacifiée, l’État du Sénégal, a dit Ousmane Sow, mobilise, chaque année, d’importantes ressources pour consolider la paix dans l’espace scolaire et renforcer la collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il s’est félicité que depuis deux ans, les conditions matérielles et organisationnelles des Assises de la commission de mutation aient été réellement améliorées. L’Inspecteur d’académie de Thiès a salué l’esprit de « solidarité et de partage » qui a régné tout au long du processus. Ce qui, à ses yeux, a conduit à des résultats positifs. Le travail effectué en amont par les Ief et les Ia avec toute la rigueur qui sied à aussi été salué. Papa Abdoulaye Dembélé a, au nom des syndicats, exprimé sa totale satisfaction après sept jours très chargés, empreints de sérieux et d’assiduité.

Amath Sigui NDIAYE