Mutuelle de santé : La plateforme « And Jéego » veut enrôler 5.000 personnes

La plateforme des femmes « And Jéego » cherche à faciliter l’accès aux soins de santé à ses membres. Elle a porté sur les fonts baptismaux une mutuelle de santé. Les responsables ambitionnent d’enrôler 5.000 personnes.

La plateforme des femmes « And Jéego » a mis en place une mutuelle de santé. La cérémonie a eu pour cadre la salle des fêtes de Hamo 4. La structure s’engage à combattre les inégalités sociales. Les initiatrices ont constaté que beaucoup de leurs membres sont du secteur informel et n’ont pas les moyens pour couvrir leurs frais médicaux. La mutuelle de santé cible principalement tout membre de la plateforme ne bénéficiant d’aucune couverture sociale ni d’une prise en charge partielle. Les adhérentes seront soignées par la mutuelle de santé communautaire ou l’Union départementale d’assurance maladie. Tous les membres peuvent accéder aux soins dans des postes et centres de santé et dans des hôpitaux agréés. En partenariat avec des assureurs privés, la mutuelle de santé supportera des prestations des cabinets médicaux ou hôpitaux privés, des analyses, des examens de radiographie et l’achat de médicaments, ainsi que des évacuations à l’étranger en cas de nécessité.

La présidente de la plateforme des femmes « And Jéego », Zahra Iyane Thiam, a rappelé que la mise en place de cette mutuelle de santé est une suite logique des nombreuses initiatives de la structure. « Ce projet est conforme à la vision du chef de l’Etat qui a fait de la lutte contre les inégalités sociales sa priorité. Cette mutuelle est une manière pour ces femmes d’apporter une contribution à la matérialisation de la politique du chef de l’Etat, à savoir le Plan Sénégal émergent (Pse) », a indiqué Mme Thiam qui a présidé cette rencontre organisée par le Réseau des femmes commerçantes de Guédiawaye, membre de la plateforme.