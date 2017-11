Me Madické Niang, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, présenté à Touba par Abdoulaye Wade comme son suivant immédiat met fin à la polémique qui a suivi cette présentation. Interrogé par nos confréres de Walf Tv, le député a clarifié les choses : « je ne suis pas le No 2 encore moins le plan B du PDS » a t-il laissé entendre.