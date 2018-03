Nabilla et Thomas mariés : la star de télé-réalité vient de faire une énorme révélation !

Elle rêve jour et nuit de convoler en justes noces. « J’aimerais me marier. Mais Thomas ne m’a pas demandé. J’ai un côté ‘tradi’ : pour moi, c’est au garçon de faire sa demande. Du coup, j’attends », déclarait-elle cet été dans un entretien accordé à Télé Loisirs.

Aujourd’hui, quelque chose a changé. Nabilla a toujours autant envie d’épouser son compagnon de longue date (rencontrée lors de sa participation aux Anges, souvenez-vous…) mais elle se dit prête à le demander elle-même en mariage.

Sur Snapchat, il y a quelques heures, interrogée par Magali Berdah, la bimbo a fini par lâcher le morceau, expliquant qu’elle avait en effet prévu de faire cette demande cette année.

« Il en a envie et j’en ai envie. Je vais tout faire pour que ça se passe cette année, quitte à lui demander. En 2018, il n’y a plus de ‘tu me demandes, je te demande’. Après, je ne sais pas si on va se marier en mode immense truc ou en petit comité. Faut voir. Peut-être qu’on l’organisera en dernière minute, j’aime bien ! », a expliqué la brunette à la spécialiste des vedettes de télé-réalité.