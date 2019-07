Naby Keita est rentré à Liverpool

Naby Keïta est jusque là la plus grande vedette de la Coupe d’Afrique des Nations de Football 2019. Après avoir agité l’avant-CAN avec sa blessure aux adducteurs, voilà que le feuilleton connaît un nouveau rebondissement.

Malgré les réticences de son club Liverpool qui souhaitait le préserver suite à sa blessure, le milieu de terrain du Sily a pris part à la CAN 2019 avec la Guinée en jouant deux matchs, face au Madagascar et face au Nigeria. Face aux Super Eagles, Naby Keïta a de nouveau été blessé. Et selon Afrik Foot, Liverpool aurait convaincu la Guinée de le laisser rapatrier Keïta en Angleterre, au moins temporairement.

Le milieu de terrain guinéen Naby Keita a quitté ses coéquipiers du Sily National en Egypte. Forfait lors du match Guinée-Burundi pour insuffisance de forme, le dossard 8 s’est envolé pour dimanche soir vers l’Angleterre.

Selon nos informations, le champion d’Europe a rejoint son club Liverpool pour bénéficier de soins appropriés à cause d’une douleur persistante qu’il ressent toujours au niveau de sa cuisse. C’est aux environs de 21h que le milieu de terrain guinéen a pris son avion au Caire pour l’Angleterre.

Selon la Feguifoot, Naby Keita reviendra continuer la compétition après le diagnostic sur son état, suite à cette qualification du Sily en 8es de finale.

Africa Guinée