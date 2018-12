Naples a refusé une offre de 105 millions d’euros sur Koulibaly

Il est clair que Manchester United souhaite obtenir un nouveau défenseur central au cours de la prochaine période de transfert en hiver. Et les Red Devils ont récemment lancé une offre de 105 millions d’euros sur Kalidou Koulibaly, qui a été rejetée par Napoli.

Naples ne va pas laisser Kalidou Koulibaly partir. Quel que soit le montant, semble-t-il, car selon le président Aurelio De Laurentiis, une offre de 95 millions de livres sterling (plus de 105 millions d’euros) a été rejetée. Selon les médias italiens, cette offre provenait de Manchester United. « Nous pouvons très bien développer nous-mêmes les meilleurs joueurs mais aussi les garder. Quand ils ont offert cette somme pour un défenseur central, une somme qui n’a jamais été offerte, cela signifiait qu’il est meilleur à son poste » dixit le président Aurelio De Laurentiis.

«Koulibaly ne quittera pas Naples»

Dans un long entretien avec Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis a évoqué l’avenir du puissant défenseur sénégalais. « En janvier, Koulibaly ne quittera pas Naples, nous ne le vendrons pas. Mais le moment viendra où nous ne pourrons pas refuser d’autres offres indécentes ». Koulibaly pourrait donc quitter Naples dans l’avenir. Barcelone le suit depuis un certain temps et pourrait avoir la force économique nécessaire. Koulibaly est actuellement suivi par de grands clubs d’Europe. Manchester United a évoqué son souhait de le recruter durant le mercato d’hiver. Barcelone et Chelsea ont dans le viseur le défenseur de Naples.

