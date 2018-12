Naples de Koulibaly réagit

Kalidou Koulibaly of Napoli celebrates with a shirt in honor of Faouzi Ghoulam injured after the serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio San Paolo on February 10, 2018 in Naples, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

Pinterest Éliminé de la Ligue des champions cette semaine, Naples a bien failli ne pas se rattraper en Championnat ce samedi. Sur la pelouse de Cagliari, les hommes d’Ancelotti ont arraché une victoire 1-0 après un bien triste match, grâce à un coup franc de Milik dans les arrêts de jeu. Pour cette rencontre, l’ancien entraîneur du PSG avait choisi de se passer de Mertens, Insigne, Callejon ou encore Hamsik, tous sur le banc au coup d’envoi. Après une première période bien terne, les Napolitains ont décidé de se réveiller après la pause, mais la réussite a longtemps manqué. Après un beau mouvement collectif, Milik ne trouvait pas le cadre (49e). L’attaquant trouvait ensuite la barre transversale de la tête (67e), avant que Zielinski n’enroule sa frappe juste à côté de la cage de Cragno (69e). Le coup franc salvateur de Milik au bout du bout permet à Naples de rester à huit points de la Juventus, qu’on voit cependant mal perdre son rythme de croisière. Partager Facebook

